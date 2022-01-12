Псковский врач объяснила, зачем используется гормонотерапия при лечении COVID-19

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Эльвина Давлятова, и. о. заведующего 3-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы рассказала, с какой целью при лечении COVID-19 используется гормонотерапия, пишет «Псковская правда».

Как объяснила медэксперт, COVID-19 проникает в организм пациента через дыхательные пути и оказывает влияние в первую очередь на Толл-рецепторы эпителиальных клеток бронхов, альвеол, кишечника и эндотелиоцитов сосудов, а также на рецепторы ангиотензинпревращающего фермента.

Названные рецепторы активизируют иммунную систему и способствуют выработке большого количества цитокинов. Уже они в будущем могут спровоцировать цитокиновый сепсис с развитием синдрома полиорганной недостаточности.

«Глюкокортикостероиды и таргетная биологическая терапия являются препаратами первого выбора для лечения больных с массивной активацией иммунной системы. Они угнетают все фазы воспаления, синтез широкого спектра противоспалительных медиаторов, увеличение концентрации которых в рамках цитокинового шторма ассоциируется с неблагоприятным прогнозом при COVID 19 и риском развития ОРДС и сепсиса», - заключила Эльвина Давлятова.

Однако она отметила, что больные, принимающие глюкокортикостероиды, должны обращать внимание на возможность побочного эффекта. По словам врача, с особой осторожностью принимать глюкокортикостероиды следует тем, у кого диагностированы сахарный диабет, гипертоническая болезнь, язва желудка и 12-перстной кишки, ожирение, признаки активной бактериальной инфекции, а также тромботические нарушения.