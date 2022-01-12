«Зооград» в Пушкиногорском районе закрывается из-за решения Россельхознадзора

Фото: сообщество Зоограда в ВКонтакте

Экопарк «Зооград» в Пушкиногорском районе больше не сможет принять посетителей, сообщает «Псковская правда».

С 1 января нынешнего года деятельность зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов без лицензии приостановилась по решению Россельхознадзора. «Зооград» также вошел в число закрытых зоопарков.

Согласно документам, более 150 видам животных и птиц необходимо расширить клетки и вольеры. Однако это требует больших затрат, а как отметил руководитель экопарка Андрей Голощапов, еще необходимы большие площади.

«Мы лицензию хотим получить, поэтому сейчас перестраиваем вольеры в соответствии с новыми нормами и требованиями. Но, во-первых, зимой особо не настроишься, да и затратно это, а во-вторых, если бы мы это все с нуля делали, наверное, было бы легче. А сейчас это выглядит так, словно есть квартира с потолками 2,5 метра, а надо их сделать трехметровыми». – говорит он.

Зоопарки, которые продолжаь работать в Псковской области: Ашевский зоопарк, «Птичий дворик», зоосад «Оленегорский» в Себежском районе, экоферма «Изборский страус» в Печорском районе.