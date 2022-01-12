Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье12 января 2022 9:42

Четыре пациента с ковидом скончались в Псковской области за сутки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Ещё четыре смерти от осложнений коронавируса зарегистрировали в Псковской области. Общее число летальных исходов достигло 1 326. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

По последним данным, ещё 86 человек заразились COVID-19. С марта 2020 года в Псковской области было зафиксировано 72 408 случаев инфицирования.

Победить заболевание смогли ещё 37 человек. За всё время пандемии вылечиться от коронавируса удалось 68 637 жителям Псковской области.

Согласно статистике, 1 838 тестов на обнаружение коронавирусной инфекции провели псковские медики за последние 24 часа.