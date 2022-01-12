Четыре пациента с ковидом скончались в Псковской области за сутки

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Ещё четыре смерти от осложнений коронавируса зарегистрировали в Псковской области. Общее число летальных исходов достигло 1 326. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

По последним данным, ещё 86 человек заразились COVID-19. С марта 2020 года в Псковской области было зафиксировано 72 408 случаев инфицирования.

Победить заболевание смогли ещё 37 человек. За всё время пандемии вылечиться от коронавируса удалось 68 637 жителям Псковской области.

Согласно статистике, 1 838 тестов на обнаружение коронавирусной инфекции провели псковские медики за последние 24 часа.