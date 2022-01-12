Порядка 90 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

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Ещё 86 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.
С начала пандемии Роспотребнадзор зарегистрировал 72 408 случаев заражения коронавирусом в регионе.
По последним данным, 1 326 человек скончались от осложнений коронавируса в Псковской области, только 4 из них – за минувшие сутки.
При этом выздороветь удалось ещё 37 пациентам. С марта 2020 года 68 637 жителей региона победили коронавирус.
Согласно статистике, почти 728 тысяч жителей Псковской области обследовали на наличие коронавируса за всё время пандемии.
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