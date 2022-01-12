Купель у Мирожского монастыря обустроят к Крещению в Пскове

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Традиционно местом проведения крещенских купаний в Пскове выбрана купель на реке Великой у Спасо-Преображенского Мирожского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Известно, что управление городского хозяйства администрации Пскова подготовит купель для горожан: проведет вырубку льда купели, расчистит снег, установит настилы для выхода на лед, лестницы с поручнями и ограждения. Кроме того, купель будет оснащена освещением. Для удобства псковичей также установят биотуалеты.

Для комфорта жителей города на территории проведения крещенских купаний будут организованы пункты переодевания, обогрева и питания.

В администрации также добавили, что на Крещение в Пскове организуют дежурства временного спасательного поста МЧС и бригады скорой медицинской помощи. А чтобы обеспечить охрану порядка, к мероприятию будут привлечены народные дружины.

Купания будут проводиться с 22:00 18 января до 02:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.