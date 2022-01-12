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Общество12 января 2022 11:44

Стало известно, где расположится пешеходный мост через Пскову

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: сайт ПАИ

Фото: сайт ПАИ

Место под строительство пешеходного моста через Пскову согласовали городские активисты. Об этом сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Предположительно, будущий мост соединит берега Псковы от Золотой набережной до Кремля. По словам представителя управления градостроительной деятельности администрации города Николая Виноградова, его общая протяжённость составит 42,5 метра, а ширина – 5,5 метра.

Фото: сайт ПАИ

Фото: сайт ПАИ

Планируется, что перспективный мост будет состоять из зоны для пешеходов и зоны для велосипедистов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день обсуждается лишь место будущего моста, а не его концепция.