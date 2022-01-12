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Общество12 января 2022 12:08

Очередную морозную ночь спрогнозировали жителям Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Завтра, 13 января, на территории региона прогнозируется переменная облачность. Будет идти небольшой снег, утром и днем переходящий в мокрый снег и дождь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Псковичей по-прежнему призывают быть предельно аккуратными на дорогах – возможен гололёд.

Западный ветер 13 января будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, температура по области ночью составит -10...-5 градусов, а в отдельных районах столбики термометров опустятся до -16. Однако уже днём температура воздуха повысится до -5...0 градусов.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.