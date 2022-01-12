Вслед за автобусами в Пскове увеличится стоимость проезда в маршрутках

C 17 января в Пскове будет увеличена стоимость билетов для проезда в маршрутках, сообщает ООО «Автэкс».

В автобусах по маршрутам №№ 52 (ул. Балтийская – Ж/Д Вокзал), 54 (Фьорд Плаза – ул. Трохина) и 360 (Псков – д. Соловьи) теперь придется отдать за проезд 30 рублей.

На новый тариф уже переведен автобус №55.

Ранее мы сообщали о том, что комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области утвердил увеличение тарифа на муниципальных маршрутах до 31 рубля (Подробности).

Причину резкого повышения стоимости проездного билета в автобусах Пскова объяснял Станислав Стармолотов (Подробности)