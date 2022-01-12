Александр Нестерук: проблемы с кишечником и головные боли могут быть признаком «омикрона»

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Главный санитарный врач региона Александр Нестерук перечислил основные симптомы омикрон-штамма коронавируса, пишет ПАИ.

По словам врача, на новую форму коронавируса укажут кишечное расстройство и головные боли.

При этом медэксперт отметил, что при заражении новым штаммом у пациентов реже диагностируются пневмонии, а также редки случае потери вкусов и запахов.

Кроме того, Александр Нестерук добавил, что при инфицировании омикрон-штаммом пациенты, как правило, легче переносят заболевание.

Ранее «Комсомолка» писала, что 10 января в Санкт-Петербург на проверку была направлена 21 проба из Пскова. Предположительно, среди этих тестов может быть «омикрон», заявил главный санитарный врач региона.