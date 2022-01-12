Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье12 января 2022 14:13

Александр Нестерук: проблемы с кишечником и головные боли могут быть признаком «омикрона»

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук перечислил основные симптомы омикрон-штамма коронавируса, пишет ПАИ.

По словам врача, на новую форму коронавируса укажут кишечное расстройство и головные боли.

При этом медэксперт отметил, что при заражении новым штаммом у пациентов реже диагностируются пневмонии, а также редки случае потери вкусов и запахов.

Кроме того, Александр Нестерук добавил, что при инфицировании омикрон-штаммом пациенты, как правило, легче переносят заболевание.

Ранее «Комсомолка» писала, что 10 января в Санкт-Петербург на проверку была направлена 21 проба из Пскова. Предположительно, среди этих тестов может быть «омикрон», заявил главный санитарный врач региона.