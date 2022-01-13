Количество заболевших COVID-19 прогнозируемо начинает расти в Псковской области

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Суточный прирост выявленных случаев коронавируса увеличивается в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее губернатор прогнозировал новую волну COVID-19 псковичам.

За минувшие сутки было зарегистрировано 96 случаев инфицирования. При этом за всё время пандемии диагноз коронавирусная инфекция поставили 72 504 жителям региона.

Ещё 42 человека победили коронавирус. С марта 2020 года справиться с заболеванием удалось 68 679 жителям Псковской области.

Согласно статистике, 1 432 теста на обнаружение COVID-19 провели псковские медики за последние 24 часа.

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