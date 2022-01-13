«Если не сделать переливание, наш котик умрёт»: в Пскове из-за людской жестокости ищут донора крови коту

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В Пскове 3 января неизвестные сломали челюсть коту. Животное получило сильнейший удар головы. Об этом сообщила хозяйка кота в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

По её словам, питомцу уже провели одну операцию, «чтобы собрать ему нижнюю челюсть». Однако после этого коту вновь стало плохо: «во вторник у него резко пошла кровь из носа и рта, он потерял ее слишком много».

Кровопотеря привела к плохим анализам и температуре под 40, сообщает хозяйка.

«Следующую операцию по фиксации челюсти не могут сделать без донорской крови. Донор нужен очень срочно, если не сделать переливание, наш котик умрёт», - написала псковичка.

В посте говорится, что донор должен быть старше года, крупный, по весу от 4,5 кг.

Готовых помочь просим обратиться в редакцию «Комсомолки» для связи с хозяевами.