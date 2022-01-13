Выше нуля поднимутся столбики термометров в Пскове 13 января

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Сегодня, 13 января, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах по-прежнему скользко.

По прогнозам синоптиков, западный ветер будет дуть умеренно, местами порывисто.

Температура воздуха по области будет держаться в пределах -1...+3, сообщают метеорологи.

Псковичам синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. На дорогах образуется гололедица. Столбики термометров покажут +1...+3.

В Великих Луках также пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах следует быть аккуратнее – возможен гололед. Температура воздуха составит 0...+2 градуса.