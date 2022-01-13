100% детей от запланированного числа привились от гриппа в Псковской области

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Прививочная кампания от гриппа подходит к концу в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Известно, что 67,5 тысяч детей сделали прививку от гриппа в Псковской области. Это составило 100% от запланированного числа. При этом 256 тысячам взрослого населения ввели вакцину от гриппа, что составило почти 88% от ожидаемого количества.

Напомним, с октября 2021 года прививаться можно одновременно как от коронавируса, так и от гриппа. Однако при этом следует придерживаться определённых правил.

Отметим, сделать прививку псковичи могут в ТЦ «Империал», «Акваполис» и «Фьорд Плаза», а также в СРЦ «Простория» и Ледовом дворце. Великолучане, в свою очередь, пройти вакцинацию могут в ТЦ «Апельсин» и «Рубин».

Ранее сообщалось о росте числа выявленных случаев заражения COVID-19 за сутки в регионе.