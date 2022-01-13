Белого цвергшнауцера Марта разыскивают в Пскове

Фото: «Зоозащита»

Сегодня утром в Пскове пропала собака по кличке Март. Об этом сообщила хозяйка в официальную группу общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

Белый цвергшнауцер по кличке Март может находиться в районе ближнего Завеличья, Ольгинской набережной и улицы Горького, написала хозяйка.

Однако одна из псковичек видела похожего пса сегодняшним утром на остановке автобусов на площади Ленина, около бывшего кинотеатра.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении Марта, просьба звонить по телефону: 89113636007.