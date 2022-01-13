«Помогите»: жильцы многоквартирного дома в деревне Гверздонь переживают сильнейшие морозы без отопления

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На улице Центральной, 28 в деревне Гверздонь Псковского района случилась авария, оставившая жильцов дома без отопления. «У нас крик о помощи... Помогите», - так обратилась в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» местная жительница.

По её словам, уже третьи сутки жители дома вынуждены спасаться от холода всей имеющейся одеждой и одеялами.

Как утверждает женщина, отопительная фирма никаких действий не предпринимает, а вышестоящие органы на просьбы помочь дают отказ.

Целый подъезд трехэтажного дома продолжает остывать в январские морозы.

Жительница деревни рассказала, что все проживающие в доме – пенсионеры, большинство из них – женщины. Старейшему жильцу и вовсе больше 80 лет.

Замерзающие от холода в своих квартирах жители деревни Гверздонь просят как можно скорее решить проблему с отоплением.