Неочевидную причину взрывов петард в руках псковичей назвал заведующий травмпункта

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Трое псковичей были доставлены в псковский травмпункт на новогодних праздниках из-за взрыва петард, в том числе один ребенок, которому оторвало пальцы рук. Причину этих инцидентов назвал заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Врач высказал неочевидную причину взрыва петард в руках псковичей разного возраста.

«Причем это адекватные ребята, скорее всего это дефект петард. Еще было повреждение глаз», – заявил Вадим Букша.

Однако, врач заметил другую тенденцию в увлечении псковичами кататься на ватрушках. Восемь человек попали в травмпункт после катания с горки. Букша увидел причину травмирования горожан в выборе места для катания.

«Ватрушки неуправляемые, быстрые, набирают быстро скорость», - сказал гость медиацентра и отметил, что выбирать такой вид салазок нужно только на специально оборудованных для этого местах.