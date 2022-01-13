Ещё восемь жителей Псковской области стали жертвами коронавируса

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Жизни восьми жителей региона забрал COVID-19 за сутки. Общее число погибших с начала пандемии достигло 1 334. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По последним данным, 72 504 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в регионе, 96 из них – за прошедшие сутки.

Согласно статистике, справиться с заболеванием удалось еще 42 жителям региона. За всё время пандемии вылечились от коронавируса 68 679 человек.

Как сообщает официальный Telegram-канал региона, более 729 тысяч тестов на обнаружение коронавируса провели в Псковской области за последние 24 часа.

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