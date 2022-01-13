Новая волна коронавируса в Псковской области будет уже зимой и будет тяжёлой – Александр Нестерук

.

В эфире одной из городских радиостанций главный санитарный врач региона заявил, что очередная волна коронавируса накроет Псковскую область уже зимой и будет тяжёлой.

По мнению медэксперта, первыми столкнутся с массовым заражением омикроном Москва и Санкт-Петербург.

«Думаю, новая волна будет уже в зимние месяцы. У нас штамм сначала появится в Пскове, Великих Луках, потом в райцентрах, может дойти и до сельской местности», - дал прогноз Александр Нестерук.

Главная опасность штамма «омикрон» заключается в скорости его распространения. По словам врача, он в 3-5 раз заранее своих предшественников.

«Уже понятно, что ситуация будет достаточно тяжелая. Мы это видим по странам, где омикрон уже распространяется: США, Франция, Великобритания», - подытожил спикер.