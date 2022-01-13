В мозгу енота из Псковской области нашли антиген бешенства

Первый случай бешенства в 2022 году зарегистрировали в Псковской области. Об этом сообщают в региональной ветеринарной лаборатории.

Отдел ветеринарной иммунодиагностики выявил антиген бешенства, изучив материал из головного мозга енота. По словам специалистов, заражение бешенством у животных заканчивается только смертью.

В ветеринарной лаборатории сообщают: если вы увидели дикое животное, которое приближается к жилью и нападает на домашних животных – оно больное.

При укусе такого животного необходимо промыть рану концентрированным мыльным раствором и отправиться в медучреждение незамедлительно.

Животное не нужно бросать, его необходимо доставить к ветеринарам для осмотра и поместить в карантин на 10 дней. Если животное умерло, нужно отправить его на исследование.