До 15 минут сократится тестирование на коронавирус в Псковской области

Партия моментальных тестов на коронавирус поступит в Псковскую область. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире одной из псковских радиостанций.

«Наряду с ПЦР-исследованиями в ближайшее время у нас будут проводить так называемые ИХА-исследования, которые дают очень быстрый результат, хотя он и не будет являться окончательным. То есть, если тест будет положительным, нужно будет дополнительно провести ПЦР-исследование», – отметил Александр Нестерук.

По словам спикера, Минздрав РФ выделило Псковской области порядка 13 тысяч ИХА-тестов.