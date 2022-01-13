Стало известно, уйдут ли псковские школьники на дистанционное обучение

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Главный санитарный врач региона Александр Нестерук рассказал, переведут ли школьников Пскова на дистанционное обучение, пишет ПАИ.

Врач сообщил, что в новогодние праздники заболеваемость коронавирусом среди детей школьного возраста была минимальной.

«Нельзя сравнивать заболеваемость на рабочей неделе с заболеваемостью на нерабочей. Это две разные вещи», - заявил главврач.

При этом в ближайшее время, по словам медэксперта, введения ужесточительных мер в регионе не планируется.

Напомним, ранее Александр Нестерук заявил, что новая волна коронавируса накроет Псковскую область уже зимой.