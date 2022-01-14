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Общество14 января 2022 6:14

Плюсовые температуры и мокрый снег прогнозируют псковичам 14 января

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 14 января, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

По прогнозам специалистов, местами на дорогах будет по-прежнему скользко.

Западный ветер 14 января будет умеренным, местами порывистым.

Как сообщают синоптики, температура воздуха по области днем составит 0...+3, а ночью возможны заморозки до -3.

Псковичам метеорологи прогнозируют мокрый снег и гололедицу. При этом столбики термометров горожан покажут +1...+3 в дневные часы и до -2 ночью.

В Великих Луках 14 января также возможен мокрый снег и гололедица. Температура воздуха, по прогнозам метеорологов, будет колебаться от -2 до +2 градусов.