Михаил Ведерников опроверг закрытие пушкиногорского «Зоограда»

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

После многочисленных обращений по поводу закрытия зоопарка «Зооград» в Пушкиногорском районе Михаил Ведерников детально разъяснил сложившуюся ситуацию в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее жителей Псковской области повергла в шок новость о прекращении работы «Зоограда» из-за решения Россельхознадзора.

«Зоопарк не закрылся», - начал Михаил Ведерников объяснения.

По словам главы региона, «Зооград» прекратил свою работу лишь на время из-за отсутствия лицензии.

На сегодняшний день руководство экопарка выполняет все необходимые работы, чтобы «Зооград» как можно быстрее получил лицензию и встретил посетителей.

Михаил Ведерников успокоил жителей региона, заявив, что к маю текущего года «Зооград» вновь примет своих гостей.