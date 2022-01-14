Мы на пороге новой волны коронавируса – губернатор Псковской области

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Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Псковская область находится на пороге новой волны коронавируса. Об этом он написал в своём Instagram-аккаунте.

«После праздников статистика заболеваемости ожидаемо пошла вверх», - написал губернатор.

За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция поставили ещё 111 жителям региона. За всё время пандемии в Псковской области COVID-19 был выявлен у 72 615 человек.

Выздоровели и выписались из медучреждений региона 68 734 пациента, 55 из них – за последние 24 часа.

Согласно статистике, почти 1,5 тысячи тестов на обнаружение коронавируса провели в Псковской области за минувшие сутки.

Напомним, ранее главный санитарный врач региона Александр Нестерук заявил, что новая волна COVID-19 накроет регион уже этой зимой. Кроме того, медэксперт назвал главные симптомы «омикрона».