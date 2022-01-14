Памятник Петру I торжественно открыли в Пскове

Фото: сайт ПАИ

Сегодня, 14 января, у здания областной прокуратуры в Пскове прошла торжественная церемония открытия памятника Петру I, пишет ПАИ.

Во время мероприятия под звуки гимна России в основание монумента была заложена капсула с посланием для будущего поколения хранителей закона. В неё поместили фотографии, на которых запечатлён процесс создания памятника, и флешку с фильмом о прокуратуре. Планируется, что капсулу времени извлекут через полвека.

Церемонию посетили представители разных государственных структур, среди которых прокурор Псковской области Иван Грибов.

«Памятник получился красивым и даёт возможность отдать дань Петру I», - выступил он.

Фото: сайт ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин, в свою очередь, подчеркнул вклад Петра I в историю Псковской области.

«Сотрудники прокуратуры тоже не малую часть работы сделали для области, делают город лучше, - заявил Борис Елкин. – Надеюсь, что наше сотрудничество будет обоюдным».

Создатель монумента Антон Гордиенко признался, что работа над памятником стала для него большой честью, после чего прочитал стихотворения вечного Александра Пушкина о Петре I.

Напомним, ранее скульптор рассказывал, кто стал его вдохновителем и из каких материалов создавался монумент.

Прикоснуться к истории и увидеть Памятник Петру I жители и гости города могут на территории областной прокуратуры на улице Плехановской посад.

Отметим, строительство величественного монумента приурочено к 300-летию прокуратуры России. Именно Пётр I стал ее основателем, в 1722 году издав соответствующий указ.