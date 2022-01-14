Жители свыше 20 псковских домов остались без отопления из-за аварии

Фото: Instagram-аккаунт Псковских теплосетей

Из-за перебоев в электроснабжении более 20 домов остались без отопления в Пскове. Об этом сообщается на официальном сайте Псковских теплосетей.

Отключение произошло сразу на восьми котельных предприятиях.

«Наше счастье, что сама матушка-природа нам улыбнулась и послала оттепель, а вместе с ней и понижение температуры теплоносителя, что и спасло водогрейные котельные», - рассказали в теплосетях.

Самая сложная ситуация сложилась на улице Народной. Там стоят котлы, обеспечивающие паром фабрику «Славянка».

Отключение электричества привело к остановке всех насосов, отчего начался перегрев. Затем бойлер, превращающий холодную воду в теплоноситель остановился. Это, в свою очередь, вызвало перегрев и разорвало прокладку.

Фото: Instagram-аккаунт Псковских теплосетей

Уже из-за падения давления в системе случился гидроудар.

«Сразу после запуска резко возросла подпитка, все силы были брошены на её поиски, благо искать долго не пришлось. Она оказалась в тепловой камере детского сада на улице Народной, дом 51», - пояснили специалисты.

Техники рассказали, что гидроудар оказался таким сильным, что произошел отрыв сбросника, необходимого для спуска давления и воды из системы.

Кроме того, в теплосетях заявили о возможной работе предприятия и в выходные дни.