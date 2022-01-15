В Псковской области случаи заражения «омикроном» не подтвердились

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В регионе подтверждённых случаев заражения омикрон-штаммом нет. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Он также отметил, что в 13 регионах России уже выявлен новый штамм коронавируса.

Напомним, ранее «омикрон» подозревался у 21 жителя Псковской области.

«10 января в институт Нииэм имени Пастера в Санкт-Петербург направили 21 пробу из Псковской области. Возможно, среди этих проб выявится "омикрон"», - заявлял главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Он также выдвигал предположение, что «омикрон» может быть завезён в Псковскую область петербуржцами.

Несмотря на отсутствие в регионе официально заражённых омикрон-штаммом, губернатор призвал псковичей серьезно относиться ко всем требованиям Роспотребнадзора, так как число заболевших продолжает расти.