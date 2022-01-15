В Псковской области фиксируется рост количества заболевших COVID-19

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С каждым днём суточный прирост заразившихся коронавирусом увеличивается в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Лишь за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 125 жителей региона. При этом за всё время пандемии этот диагноз поставили 72 740 жителям Псковской области.

Выписались из медучреждений региона за сутки лишь 67 пациентов.

Согласно статистике, 1 377 жителей Псковской области были исследованы на наличие коронавирусной инфекции за последние 24 часа.

«Убедительно прошу серьёзно относиться ко всем требования Роспотребнадзора», - написал губернатор.

Кроме того, он доложил о ситуации с омикрон-штаммом коронавируса в регионе.