Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье15 января 2022 7:11

В Псковской области фиксируется рост количества заболевших COVID-19

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

С каждым днём суточный прирост заразившихся коронавирусом увеличивается в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Лишь за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 125 жителей региона. При этом за всё время пандемии этот диагноз поставили 72 740 жителям Псковской области.

Выписались из медучреждений региона за сутки лишь 67 пациентов.

Согласно статистике, 1 377 жителей Псковской области были исследованы на наличие коронавирусной инфекции за последние 24 часа.

«Убедительно прошу серьёзно относиться ко всем требования Роспотребнадзора», - написал губернатор.

Кроме того, он доложил о ситуации с омикрон-штаммом коронавируса в регионе.

0