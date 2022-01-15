Тройное ДТП с участием рейсового автобуса случилось в Псковском районе

Фото: «Псковская сводка»

Столкновение двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ГАЗель NEXT произошло около поворота на Соловьи на трассе Р23. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Известно, что на момент ДТП в автобусе находились шесть человек, в то время как в одной из машин ехали ещё четыре человека.

По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет.

Специалисты АСС обесточили транспортные средства.

Фото: «Псковская сводка»

Врачи и сотрудники ДПС также работали на месте аварии.

Детали случившегося ещё уточняются.