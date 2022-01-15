«Танцует! Сияет! Удивляет!»: северное сияние над Середкой запечатлела псковичка

Фото: Татьяна Шандрамайло

В ночь с 14 на 15 января жительница Пскова Татьяна Шандрамайло сделала снимки северного сияния над посёлком Серёдка. Фотографиями она поделилась на своей личной странице в соцсети «Вконтакте».

Фото: Татьяна Шандрамайло

По словам Татьяны, сделать такие яркие кадры она не надеялась, думала, что на снимки попадет лишь тонкая полоска северного сияния у горизонта.

«А тут такое представление! Танцует! Сияет! Удивляет! Восхищает!», – поделилась восторгом псковичка.

Фото: Татьяна Шандрамайло

«Я прыгала и хлопала в ладоши, очень хотелось кому-нибудь позвонить разбудить... Но ведь час ночи... нормальные люди спят», - написала Татьяна Шандрамайло.

Фото: Татьяна Шандрамайло

Кроме того, астроном-любитель сообщила, что в ночь с 15 на 16 января жители Псковской области снова могут увидеть северное сияние.

«Ну, как говорится, "Всем смотреть!"», - призвала псковичка.