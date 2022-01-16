Страшная авария с пятью погибшими произошла 16 января в Печорах

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В Печорх Псковской области в следствии ДТП погибли пять человек. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около девяти часов утра на пересечении Прибалтийской и Псковской улиц столкнулись два автомобиля «Ауди» и «Волга».

В момент ДТП в автомобиле «Ауди» было четыре человека, в «Волге» – один. Все участники аварии скончались на месте.

Место происшествия оцеплено, выясняются обстоятельства.