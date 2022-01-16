Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 января 2022 6:40

Страшная авария с пятью погибшими произошла 16 января в Печорах

Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Эксклюзивные фотографии Telegram-канала Псковская сводка

Эксклюзивные фотографии Telegram-канала Псковская сводка

В Печорх Псковской области в следствии ДТП погибли пять человек. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около девяти часов утра на пересечении Прибалтийской и Псковской улиц столкнулись два автомобиля «Ауди» и «Волга».

В момент ДТП в автомобиле «Ауди» было четыре человека, в «Волге» – один. Все участники аварии скончались на месте.

Место происшествия оцеплено, выясняются обстоятельства.