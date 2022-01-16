15 человек стали носителями «омикрона» в Псковской области

В Пскове и области выявлено 15 жителей, заражённых омикрон-штаммом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По сообщению Ведерникова, 101 проба была отослана на выявления штамма «омикрон» в столицу 14 января. Из них 15 проб подтвердили опасения псковичей.

«В 15 пробах обнаружен штамм омикрон, в том числе у двоих детей. Новый штамм вируса подтвердился у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов», – сообщил глава региона.

При этом, по словам Михала Ведерникова, в первые сутки болезни человек становится заразен и «омикрон» быстро распространяется. При появлении первых признаков заболевания нужно изолироваться дома и вызвать врача.