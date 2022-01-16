МЧС предупредило псковичей о неблагоприятной обстановке на дорогах 17 января

В понедельник, 17 января, по данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки и неблагоприятная обстановка на дорогах.

Изменчивая погода принесет снег, иногда он будет переходить в мокрый, поэтому на дорогах ожидается образование гололедицы.

Ветер Западных направлений будет дуть со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами ожидается порывистый.

Воздух днём прогреется до +2 градусов, нижние отметки будут достигать -3 градусов.

Атмосферное давление вновь ниже нормы. Уровень воды в реках Псковской области, а также на озёрах Псковском и Чудском находится около нормы для зимнего периода.