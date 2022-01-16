В Пскове осудят подростка, «погулявшего» на украденные полмиллиона рублей

Следственный комитет Псковской области сообщил о рассмотрении дела 17-летнего псковича, который украл порядка полумиллиона рублей у подруги матери.

Инцидент случился в ноябре 2020 года, когда обвиняемый в возрасте 16 лет проник на балкон, а после – в квартиру потерпевшей. Там он присвоил себе порядка 500 тысяч рублей.

На украденные деньги парень приобрел новые популярные смартфоны для себя, девушки и девушки своего друга (который был с обвиняемым во время кражи). Оставшиеся средства потратил на покупку нескольких подержанных авто, пока те не отправились на металлолом.

После задержания, следователи изъяли у молодого человека два смартфона и добились возмещения ущерба в виде части украденных денег.

Доказательная база позволила следователям завести на псковича уголовное дело, которое будет рассмотрено судом.