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Здоровье16 января 2022 20:39

Вакцинация от COVID-19 снижает вероятность тяжёлого течения болезни омикрон-штаммом прости на 90%

Источник:kp.ru
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Влияние омикрон-штамма снижается у вакцинированных. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Предварительные исследования показывают, что вакцинация против COVID-19 на 85-90% снижает шанс тяжёлого заболевания или смерти от штамма омикрон», – сообщил глава региона.

По словам Ведерникова, сейчас принципиально важно пройти вакцинацию от коронавируса. На сегодняшний день 271 640 человек в Псковской области привились от ковида, ещё 32 308 псковичей ревакцинировались.

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