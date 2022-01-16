Вакцинация от COVID-19 снижает вероятность тяжёлого течения болезни омикрон-штаммом прости на 90%

Влияние омикрон-штамма снижается у вакцинированных. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Предварительные исследования показывают, что вакцинация против COVID-19 на 85-90% снижает шанс тяжёлого заболевания или смерти от штамма омикрон», – сообщил глава региона.

По словам Ведерникова, сейчас принципиально важно пройти вакцинацию от коронавируса. На сегодняшний день 271 640 человек в Псковской области привились от ковида, ещё 32 308 псковичей ревакцинировались.