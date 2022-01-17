Метель и околонулевые температуры прогнозируются в Пскове 17 января

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Сегодня, 17 января, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будет идти снег, утром местами возможно налипание мокрого снега на провода. Вечером и ночью отдельные районы накроет метель. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Переменные температуры вновь скажутся на дороге – будет скользко.

Западный ветер в первой половине дня будет умеренным, а во второй половине дня и ночью сменится на сильный порывистый.

По прогнозам синоптиков, температура днем по области будет колебаться от -1 до +2, а в ночные часы составит -4...-9.

Псковичам обещают мокрый снег, который вечером перейдёт в метель. На дорогах местами по-прежнему гололедица. Температура воздуха днем будет держаться около нуля градусов, а ночью понизится до -6...-8.

По сообщениям метеорологов, в Великих Луках пройдёт мокрый снег, возможно налипание мокрого снега на провода. К вечеру осадки усилятся и город накроет метель. На дорогах местами также гололедица. Днем метеорологи прогнозируют горожанам околонулевые температуры, а ночью столбики термометров покажут -5...-7 градусов.