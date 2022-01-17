Расписание работы и список документов для входа опубликовал Ледовый дворец Пскова

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Расписание сеансов массового катания и правила посещения катка для посетителей в опубликовал Ледовый дворец Пскова в своем сообществе социальной сети «ВКонтакте».

В субботу, 22 января, покататься на крытом катке можно будет с 17:15 до 18:15 и с 19:45 до 20:45. В воскресенье, 23 января, первый сеанс начнется раньше – в 15:45 и продлится до 16:45, второй будет с 18:15 до 19:15.

Руководство Ледового дворца напоминает, что вход в здание осуществляется, по-прежнему, с сертификом о вакцинации или о перенесенном заболевании. Кроме этого, можно предъявить медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний и отрицательный результат ПЦР-теста.