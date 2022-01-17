Только 55% студентов готовы к очным занятиям после 7 февраля

На данный момент ректор ПсковГУ заявила только о 55% студентов, имеющих QR-код для доступа в корпуса вуза после 7 февраля. Об этом Наталья Ильина сообщила 17 января в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

В псковском университете началась зимняя сессия. По словам Ильиной, все очники сдают зачеты и экзамены дистанционно.

«Если академическая группа полностью вакцинирована, то есть группа чистая, то для неё сессия проходит в очном режиме», – отметила ректор.

До 7 февраля непривитые студенты смогут посещать корпуса ПсковГУ для очных занятий. После этого не имеющие QR-кода перейдут на дистанционное обучение.

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