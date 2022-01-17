Испорченная новогодняя инсталляция в центре Пскова могла стать жертвой вандалов

Поваленная инсталляция Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Инсталляцию «Подарки», установленную на Октябрьском проспекте в Пскове, могли испортить вандалы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

«В ходе осмотра выяснилось, что украшение полностью сломали. Специализированная служба вывезла конструкцию на склад», – сообщили в пресс-службе.

В администрации также отметили, что в последнее время участились случаи поломок городских украшений.

Ранее «Комсомолка» писала, что сегодняшним утром новогоднее украшение было обнаружено поваленным. Несмотря на это, инсталляция продолжала светиться.

Напомним, к Новому году 2022 Пскову и Великим Лукам было выделено по 10 млн рублей.

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