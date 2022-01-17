В Пскове выброшенным на морозы собаке со щенком ищут новый дом

Фото: Instagram-аккаунт приюта «Лесопилка»

Собака со щенком, выброшенные на улицу, ищут новую семью. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте приюта «Лесопилка».

Волонтёры рассказали, что оставшиеся на улице животные попали в приют минувшей ночью.

«Мамка меньше таксы. Дочка крупнее мамки. Спокойные, ласковые. Однозначно жили в тепле, в квартире, в доме», - сообщили зоозащитники.

Фото: Instagram-аккаунт приюта «Лесопилка»

На сегодняшний день приют «Лесопилка» переполнен, а таким миниатюрным собакам необходимо обеспечить проживание в тёплых вольерах.

«Мы вынужденно посадили их в холодное помещение. Конечно, сделали всё, чтобы собаки не так сильно страдали от холода. Но душа болит… Малышня же», - написали сотрудники приюта.

Неравнодушных жителей Пскова просят забрать двух собак если не на постоянное место жительства, то хотя бы на передержку.

«Пусть по разным передержкам, но оставлять в холоде кого-то одного невозможно. Мы очень хотим помочь этим несчастным, преданным людьми собакам», - поделились зоозащитники.

Напомним, адрес расположен на улице Новгородской, 7.