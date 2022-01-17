За спасение упавшей с моста девочки псковского полицейского наградили медалью «Доблесть и отвага»

Фото: «Псковская сводка»

Медалью «Доблесть и отвага» наградил Следственный комитет России Дениса Кузьмина, псковского полицейского водителя мобильного взвода №1. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном УМВД России.

Напомним, в октябре минувшего года сотрудник правоохранительных органов спас 12-летнюю псковичку, упавшую с Ольгинского моста в ледяную воду. Генерал-майор псковской полиции Алексей Овсянников и глава региона Михаил Ведерников отметили мужественный поступок Дениса Кузьмина.

Фото: «Псковская сводка»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил наградить медалями «Доблесть и отвага» Дениса Кузьмина и офицера 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Алексея Безбородова. В тот день офицер помог добраться до берега девочке и полицейскому.

По словам руководителя следственного управления по Псковской области Петра Крупеня, спасение ребёнка – истинный пример самоотверженного поступка, достойный высших наград.