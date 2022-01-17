Ещё пять жителей Псковской области скончались от осложнений COVID-19

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Жизни ещё пяти жителей региона забрал коронавирус. Общее число летальных исходов возросло до 1 357. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ещё у 140 жителей региона подтвердился ковид. С начала пандемии в Псковской области вирус был обнаружен у 73 015 человек.

При этом 68 954 жителя региона выздоровели и выписались из псковских медучреждений, 79 из них – за последние 24 часа.

По актуальным данным, 419 человек исследовали на наличие коронавируса за минувшие сутки в регионе.