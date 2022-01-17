Нестерук об «омикроне»: в некоторых организациях некому будет приходить на работу

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«Речь может идти о десятках тысяч заболевших», – прокомментировал ситуацию с наступающим на Псковскую область штаммом «омикрон» главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Вполне возможно, нам понадобится введение дополнительных ограничений. Меры придётся продумывать в зависимости от уровня заболеваемости. При высоких цифрах в некоторых организациях некому будет приходить на работу. Тогда никуда не денемся, придётся принимать меры, вводить ограничительные мероприятия, возможно, школьники снова уйдут на дистанционное обучение», - отметил Нестерук.

Напомним, 16 января в регионе было зарегистрировано 15 случаев заражения штаммом «омикрон».

Ранее главный санитарный врач региона спрогнозировал скорое наступление новой волны коронавируса, которая, по его словам, будет тяжёлой. Кроме того, Нестерук предположил, что новый штамм бог быть завезён в регион петербуржцами.

При этом главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова подчеркнула, что наибольшую опасность «омикрон» несет для детей.