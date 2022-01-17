Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 января 2022 10:24

Двое детей стали участниками ДТП в Палкинском районе

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Двое детей пострадали в ДТП в Псковской области на трассе Санкт-Петербург – Киев. Три легковых автомобиля стали участниками крупной аварии, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Очевидцы аварии сообщили каналу, что водитель «Опеля» пошла на обгон, не справилась с управлением и столкнулась со встречной иномаркой «Санг Йон». Еще один автомобиль «КИА» попытался уйти от столкновения и съехал в кювет.

.

.

Трех человек с травмами госпитализировали на скорой: оба водителя столкнувшихся автомобилей, а также три пассажирки автомобиля «Санг Йон». По последним данным, никто из участников аварии тяжело не пострадал.

Всего участниками автомобильной аварии стали восемь людей, пять из них – дети.

На месте работают сотрудники ГИБДД, ДПС, пожарная охрана и следственно-оперативная группа, а также три автомобиля скорой помощи.