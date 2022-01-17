«Омикрон» особенно опасен для детей до 4 лет – псковский инфекционист

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Сегодня, 17 января, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова заявила, что дети до четырёх лет тяжело переносят коронавирус, вызванный штаммом «омикрон».

«Они болеют более тяжело, чем при штамме "дельта". Чаще всего проявляются кишечные осложнения», - сообщила медэксперт.

При этом она отметила, что эти данные основаны на опыте других стран. Своего у России на сегодняшний день нет.

«Знаем, что взрослые болеют легче, но только если нет осложнений в виде онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней. Вакцинированные будут легче переносить этот вирус, это не придумки, это годами отработанная практика», - заявила Елена Карзанова.

Кроме того, врач верит, что в ближайшем будущем в России начнётся прививочная кампания подростков.

«За вакцинацией будущее. Во всём мире детей и от гриппа прививают с 6 лет, и там хорошие показатели. Дети должны быть защищены от всех инфекций», - подытожила спикер.