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Здоровье17 января 2022 11:39

Мем рассказала на пресс-конференции заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: скриншот трансляции пресс-конференции

Фото: скриншот трансляции пресс-конференции

Сегодня, 17 января, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ Надежда Рагозина, заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению, рассказала мем.

Шуткой из интернета она ответила на вопрос, стоит ли доверять информации из интернета по вопросам, касающимся здоровья.

«Сломался автомобиль, стрелочка – автомеханик. Сломался унитаз, стрелочка – сантехник. Потребовалась причёска, стрелочка – парикмахер. Заболел, стрелочка – интернет; вторая стрелочка – друзья, знакомые; третья стрелочка – знахари и только четвёртая стрелочка – врач», - пересказала увиденный в интернете мем Надежда Рагозина.

Медэксперт также посетовала на человеческую непоследовательность, пренебрежение своим здоровьем и нежелание довериться профессионалам.

«Использовать жёлтую прессу и свободный интернет как официальный источник информации я не посоветую никому», - заключила спикер.

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