«КП-Псков» вошло в десятку самых цитируемых СМИ

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«Комсомольская правда в Пскове» стало одним из самых цитируемых СМИ Псковской области за прошедшую неделю. Возглавило топ «Псковское агентство информации», всего на него ссылались 275 раз.

По данным сервиса «Медиалогия», в пятерку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения о количестве пьяных водителей во время праздников, о снижении числа заболевших ОРВИ в регионе, о ДТП с участием «Газели», о найденных археологами в Ольгинском раскопе конских удилах XI-XII века и о признании принадлежности к народности сето порядка 200 псковичей.

У ближайшего конкурента ПАИ – местной ленты новостей показатель равен 261 цитате. На третьем месте по цитируемости в регионе стоит «Эхо Москвы Псков» (60 цитат), далее расположился «МК Псков» (19 цитат) и замыкает пятерку лидеров портал luki.ru (17 цитат).

Стоит отметить, что «КП-Псков» попало в десятку самых цитируемых СМИ региона с материалом о запутанном судебном разбирательстве резонансного ДТП, которое произошло 13 января 2020 года на 10 км автодороги Неёлово – Кудина гора – Печоры.