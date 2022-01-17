Холодную ночь с метелью и сильным ветром прогнозируют в Псковской области

Ночью 18 января ожидается понижение температуры до -9 градусов и метель. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

В Пскове и районах ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью выпадет большое количество снега, метель местами сохранится и днем. На дорогах ожидается гололедица.

Северный ветер будет дуть со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами ожадается порывистый. Температура воздуха составит от -9 до -4 градусов ночью, днем – от -6 до -1. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы.