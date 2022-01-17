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Общество17 января 2022 12:01

Холодную ночь с метелью и сильным ветром прогнозируют в Псковской области

Источник:kp.ru
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Ночью 18 января ожидается понижение температуры до -9 градусов и метель. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

В Пскове и районах ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью выпадет большое количество снега, метель местами сохранится и днем. На дорогах ожидается гололедица.

Северный ветер будет дуть со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами ожадается порывистый. Температура воздуха составит от -9 до -4 градусов ночью, днем – от -6 до -1. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы.

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