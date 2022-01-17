Великолучанка Елена Никитина стала призером Кубка мира по скелетону

Фото из Instagram-аккаунта Елены Никитиной

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Елена Никитина стала бронзовой призершей в общем зачете Кубка мира по скелетону. Сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

В Швейцарии 16 января подвели итоги заключительного этапа Кубка мира. Великолучанка Елена Никитина показала 11-й результат. Но победы на предыдущих этапах сезона, где дважды было взято золото и один раз – серебро, помогли спортсменке подняться на третью позицию рейтинга.

За восемь этапов соревнования, Никитина смогла набрать 1458 очков. На 23 очка ее обогнала обогнала австрийка Янина Флок, Хрустальный глобус достался спортсменке из Нидерландов Кимберли Бос. Ее отрыв от конкуренток был более чем на 100 очков.

Елена Никитина – четырехкратная чемпионка Европы, ранее она становилась бронзовым призером Олимпийских игр и три раза побеждала в чемпионатах мира.