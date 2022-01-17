В Дно надругались над сказочным оленем

Фото: администрация Дно

16 января дновскому оленю, светодиодной инсталляции, обломали рога и погнули спину. Об этом сообщили в районной администрации.

Воскресным вечером несколько человек решили устроить фотосессию со сказочными оленями около гостиницы «Советская». После этого одну из фигур обнаружили с обломанным рогом и погнутой спиной.

По словам директора МУП «Дновский районный рынок» Владимира Кучмистова, вандалы попали на камеры видеонаблюдения. На данный момент их личности устанавливаются.

К счастью, фигуру оленя удалось спасти.

Напомним, сегодняшним утром инсталляция в центре Пскова «Подарки» была обнаружена поваленной. По одной из версий, к этому также могут быть причастны хулиганы.

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